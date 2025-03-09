Kahve Sektöründe İflas Tehlikesi Yükseliyor

KÜRESEL KAHVE TİCARETİNDE ZOR BİR DÖNEM BAŞLADI

Küresel kahve ticareti, yükselen fiyatlarla beraber zor bir süreçten geçiyor. ABD Ulusal Kahve Birliği, dünya genelindeki kahve ticaretinde referans olarak kabul edilen ICE borsasında Arabica kahve vadeli işlemlerinin Kasım ayından bu yana yüzde 70 oranında arttığını aktarıyor. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’daki rekolte düşüşleri, kahve çekirdeklerinin bulunabilirliğini azaltıyor. Bir kahve komisyoncusu, piyasada ‘elden ele’ ticaretin arttığını ve firmaların stok yapmaktan kaçınarak “Kimse risk almak istemiyor, herkes sadece anlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

KAHVE SEKTÖRÜNDEKİ SIKINTILAR DERİNLEŞİYOR

Reuters’a göre, ABD’deki büyük bir kahve kavurma tesisinin genel müdürü, fiyat artışlarının işletmeler ve tüketiciler için büyük bir sıkıntı yarattığını ifade etti. Müdür, “Bazı müşterilerimiz işlerini sürdüremeyecek duruma geldi. Yeni fiyatlarla satış yapıp yapamayacaklarını bilmiyorlar. Bazıları iflasın eşiğinde” dedi. Bu durum, kahve sektöründe ciddi bir belirsizlik oluşturuyor.

Süpermarketler ve perakendecilerin artan maliyetleri karşılamaması, tedarik zincirinde önemli aksaklıklar doğuruyor. Bu sebeple bazı marketlerde kahve stokları hızla tükeniyor. Broker MVLcoffee’nin sahibi Michael Von Luehrte, kahve piyasasında büyük bir konsolidasyon dalgasının yaşanabileceğini belirterek, “Daha güçlü sermayesi olan şirketler ticaret hacmini artırırken, finansal gücü zayıf olan firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalabilir” ifadesini kullandı.

Emtia tüccarı Louis Dreyfus, kahve ekili alanların fiyat artışlarına karşı genişlediğini açıkladı. Hindistan, Uganda, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde yeni ekim alanlarının artması, ilerleyen dönemde arz fazlasına ve fiyatlarda keskin bir düşüşe sebep olabiliyor. Ancak, fiyatların makul seviyelere gerilemeden önce kahve sektörünün önemli bir kısmının ekonomik zorluklarla mücadele edeceği öngörülüyor.