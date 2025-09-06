Kahve Severler İçin Festival Başlıyor

TÜRK TELEKOM PRIME, YENİ BİR FESTİVAL DENEYİMİ SUNUYOR

Türk Telekom’un özel markası Türk Telekom Prime, geniş GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra, kahve, eğlence, seyahat ve e-ticaret gibi birçok alanda müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Her yıl heyecanla beklenen Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festivali, bu yıl 11-14 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Tepe Nautilus’da gerçekleştirilecek. Festivalde, Levent Yüksel, Madrigal, Ceza ve Haluk Levent gibi tanınmış sanatçılar Türk Telekom Prime Sahnesi’nde kahveseverlerle bir araya gelecek.

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festivali, bu yıl 11. defa düzenleniyor ve katılımcılar için birbirinden özel etkinlikler ve aktiviteler sunacak. Kadıköy Tepe Nautilus’da düzenlenecek festivalde, çeşitli atölyeler, workshoplar ve farklı damak tatlarına uygun kahve çeşitlerinin yer alacağı deneyim alanları oluşturulacak. Katılımcılar, sürpriz fırsatlarla eşsiz bir kahve deneyimi yaşayacak. Türk Telekom Prime müşterileri, %50 indirimli festival bileti almanın yanı sıra özel kapıdan giriş imkanı da elde edecek.

KATILIMCI KEYFİ İÇİN ÖZEL ALANLAR

Türk Telekom Prime Lounge alanı, eğlenceli aktiviteler ve ikramlarla dolu bir deneyim sunacak. Ayrıca, sahneden yapılacak sürpriz ödüllü yarışmalarla Primelılar için keyifli zaman geçirme fırsatları oluşturulacak. Bu yıl festivalde ayrıca ilk kez Türk Telekom Çocuk Alanı da yer alacak.

PROGRAMDAKİ SANATÇILAR

Türk Telekom Prime Sahnesi’nde, İstanbul Coffee Festivali boyunca sahne alacak sanatçılar şöyle sıralanıyor:

– 11 Eylül, Perşembe: Levent Yüksel

– 12 Eylül, Cuma: Madrigal

– 13 Eylül, Cumartesi: Ceza

– 14 Eylül, Pazar: Haluk Levent