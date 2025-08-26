Gündem

Kairat, Celtic’i Penaltılarla Geçti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ AN!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off turunda ilk maç golsüz sona erdikten sonra Kazakistan kulübü Kairat, İskoç ekibi Celtic ile rövanş maçına çıktı. Mücadelede normal süre ve uzatma bölümü de golsüz geçiyor.

Kairat, PENALTILARLA TARİH YAZDI

Kairat, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi deneyimine adım attı. Kairat’ın kalecisi Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında kalesinde gol görmeyerek takımının bu başarıda kilit oyuncularından biri oldu. Kazak ekibi, oynadığı üç ön eleme ve play-off maçında Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic’i geride bırakarak grup aşamasına geçmeyi başardı.

