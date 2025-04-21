Kalamar 12.540 TL’ye satıldı

FİYAT ARTTIRMALARI TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ege’nin merkezindeki dünya çapında tanınan turistik Mikonos adasında, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte fahiş fiyat uygulamaları rehberleri isyan ettiriyor. Bir porsiyon kalamarın 285 Euro (12 bin 540 TL) gibi yüksek bir fiyatla satılması Yunan basınında geniş bir yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YAĞDI

Sosyal medya platformlarında ve Yunan basınında konunun gündeme gelmesinin ardından, “Altın Kalamar” gibi esprili yorumlar artmaya başladı ve bu durum üzerine işletme hakkında bir soruşturma başlatıldı.

OLUMLU BİR İMAJ İÇİN GEREKEN BİR KONUDUR

Tur operatörü Dimitris Economou, “Bu tür şikayetler nedeniyle Mikonos’un adı kötüye çıktı. Restoranlardaki, plajlardaki ve şezlonglardaki fiyatlar değişmedi. Sadece konaklama yerlerinin fiyatları yeniden güncellendi. Bu tür olayların yaşanmasının kimseye bir faydası yok” ifadelerini kullanarak durumu değerlendirdi.