Kalben, Otobüste Yaşadığı Tacizi Anlattı

MEZUNİYET HATIRALARI VE TACİZ İDDİALARI

Son günlerde magazin gündeminde taciz ve ifşa iddiaları oldukça fazla konuşuluyor. Ünlü sanatçı Kalben, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. 19 yaşında otobüs yolculuğunda başına gelen korkutucu olayı detaylarıyla anlattı.

UNUTAMADIĞIM BİR DENEYİM

Kalben, “Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Arkadaşlarım inmişti. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum.” ifadesiyle yaşadığı travmanın kendisi üzerindeki etkisini vurguladı. Olayı kimseyle paylaşamadığını da dile getiren Kalben, yolculuk bitince arkadaşlarına durumu anlatmaya çalıştığını, erkek olan arkadaşı öfkelendiğini ve kadın olan arkadaşının ise içine kapandığını belirtti.

İSMİ AÇIKLAMAMAK

Kalben, “Hiçbir zaman açıkça isim vermedim, bunu yapamadım. Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum.” diyerek bu konudaki duygularını ifade etti. Bu zorlu süreci destek alarak atlatmayı başardığını ve kendine değer vermeyi öğrenmenin çok zaman aldığını söyledi.