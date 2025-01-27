Kaliforniya’da Bağımsızlık Girişimi Tanıtıldı

DEMOCRAT PARTİ’NDEN YENİ BİR GİRİŞİM

5 Kasım başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başarısını elde ettiği California’da, eyalet sakinlerine ABD’den ayrılma hakkı tanıyan bir girişim duyuruldu. Eyalet uygulamaları çerçevesinde, resmi internet sitesinde paylaşılan kampanya açıklamasında, “ABD’den ayrılma” teklifinin sahibi Marcus Ruiz Evans’ın, Kasım 2028’deki seçimlerde bu konuyu oy pusulasına aldırabilmesi için kayıtlı seçmenlerin yüzde 5’inin, yani en az 546 bin 651 imza toplaması gerektiği vurgulandı.

İMZA TOPLAMA SÜRESİ

Açıklamaya göre, girişim sahibi Evans’ın, toplamış olduğu imzaları bölge seçim otoritelerine iletmek için son tarihi 22 Temmuz olduğu bildirildi. Bu süreçte, eyalet sakinlerinin katılımı büyük önem taşıyor ve toplanacak imzalar, gelecekteki siyasi dönüşümlerde belirleyici olabilir.