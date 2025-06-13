Dünya

Kaliforniya Senatörü, Ters Kelepçeyle Gözaltına Alındı

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BAKANA SORU SORMAK İSTEDİĞİ İÇİN SALONDAN ATILDI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantı sırasında, soru sormak isteyen California’nın Demokrat Senatörü Alex Padilla, güvenlik görevlileri tarafından salonun dışına çıkarıldı. Noem, ICE karşıtı protestolarla dikkat çeken Los Angeles’taki operasyonlarla ilgili konuşmasına devam ederken, Padilla’nın soru yöneltmesini engelledi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Padilla, “Ben senatörüm ve Bakan’a bir sorum var” demesine rağmen, en az üç güvenlik görevlisi tarafından salondan çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Padilla’nın salonun dışında güvenlik görevlilerine “Elinizi üzerimden çekin” diye bağırdığı, ellerini havaya kaldırdığı ve arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüntülendi.

FBI TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Senatör Padilla’nın, daha sonra FBI ekipleri tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlara ait görüntüler de sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Bu olay, yetki ve ifade özgürlüğü konularında tartışmalara yol açtı.

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