Kalyon Enerji’den Yeni GES Müjdesi

TEMİZ ENERJİ HEDEFİ

Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir hale getirme amacında olan Kalyon Enerji, sürdürülebilir enerji yatırımlarını sürekli artırıyor. Bu bağlamda, YEKA GES 2024 yarışmaları kapsamında 520 MWp kapasiteli Konya / Karapınar ihalesini kazanmış bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu yarışmaların sonucunda Kalyon Enerji, Karapınar GES için en iyi teklifi sunmuş.

YENİ İHALE İLE GELEN MÜJDE

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata, yeni ihale ile ilgili olarak şu sözleri söyledi: “Enerji Bakanlığımız tarafından ülkemizin muhtelif bölgelerinde yapılan YEKA GES 2024 yarışma sonuçlarının ülkemize ve tüm sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma, sürdürülebilirlik ve iklim politikalarında hedeflerine ulaşmasında bu yarışmalar büyük önem arz ediyor.” Dr. Ata açıklamalarına devam ederek, “Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan 1350 MWp kurulu gücündeki Kalyon Karapınar GES’i hayata geçiren Kalyon Enerji olarak şimdi de 520 MWp kapasite ile Karapınar GES’in güneyinde kardeş santralimize başlayacağımızın müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum.” ifadesini kullandı.

SANTRALİN KAPASİTESİ VE ETKİLERİ

İhale çerçevesinde kurulacak 520 MWp kapasiteli santral, toplam 6.434.883 m² alanda yer alacak. Santralin yıllık üretim tahmini 1.065.000 MWh olarak belirlenirken, 700 bin ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor. Bu dönemde, yaklaşık 90 bin nüfuslu bir şehrin yıllık evsel enerji ihtiyacının karşılanabileceği düşünülüyor. Kurulum aşaması boyunca yaklaşık 1100 kişiye, işletme aşamasında ise yaklaşık 75 kişiye istihdam fırsatı sunulması planlanıyor.

YERLİ ÜRETİM ÖNE ÇIKIYOR

Dr. Murtaza Ata, “Bakanlığımız 2017 yılında başladığı modelle yerli üretimi de önceliklendiriyor. Biz Kalyon Karapınar GES’te olduğu gibi yeni santralimizde kullanacağımız yaklaşık 870.000 adet paneli, %90’a varan yerlilik oranı ile üretim yapan Kalyon PV’den tedarik edeceğimiz için ayrıca gurur duyuyoruz.” şeklinde ifade etti.