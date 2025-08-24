Kamu Hakem Kurulu Toplantısı Tamamlandı

KAMU HAKEM KURULU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını ele alacağı çalışmalara start verdi. Kurul, ilk toplantısı için 14.30’da bir araya geldi. Toplantıya, 11 üyeli Hakem Kurulu’nun 9 üyesi katıldı. Memur-Sen Konfederasyonu’ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

KAMU İŞVEREN TARAFINDAN BAŞVURU YAPILDI

Memur-Sen’in Kurul’a başvurmayacağını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, gerekli başvuruyu yaptı. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in liderliğinde toplanan Kurul’un, 5 gün içinde karar vermesi gerekiyor. Kurul’un alacağı karar kesin nitelikte olacak ve buna itiraz edilemeyecek. Memur-Sen’den yapılan son açıklamada, “Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu’nun sorumluluğundadır” ifadesine yer verildi.

KAMU İŞVERENİN TEKLİFLERİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklifinde 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında ise yüzde 6 zam önerdi. Ayrıca, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam teklif etti. 15 Ağustos’ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış yapılması önerisinde bulunan kamu işvereni, 18 Ağustos’ta yaptığı revizede ise 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 zam önerdi. 2027 yılı için ise önceki teklifte değişiklik yapılmadı.