Ekonomi

Kamu İşçileri İçin Zam Teklifi Açıklandı

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HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ AÇIKLANDI

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 16, ikinci yarısı için ise yüzde 8 zam teklifi sundu. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7 ve ikinci yarıda yüzde 5 zam önerildi. Türk-İş, ikinci bir teklifin yapılmasını talep ediyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin sonucunu bekliyor.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ BELİRTİLDİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, eylem planını açıkladı. Atalay, “Salı günü randevu aldık, Çalışma Bakanlığı’nda olacağız. Çarşamba günü de Maliye Bakanlığı’nda olacağız” ifadelerini kullandı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ortak taleplerini iletti. Bu talepler arasında, 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması isteniyor. Ayrıca takip eden dönem için her 6 ayda bir yüzde 25 zam ve enflasyon farkının talep edildiği belirtiliyor.

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