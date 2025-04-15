Kamu İşçileri Ücret Görüşmeleri Başlıyor!

KAMU İŞÇİLERİNİN ÜCRETLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

4-D statüsünde çalışan kamu işçilerinin 2025 yılına ait ücret artışları ve sosyal haklarının belirlenmesini amaçlayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci dikkatle izleniyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan bu müzakerelerde kamu işveren tarafını Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) temsil ediyor. İşçi tarafında ise TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ konfederasyonları birleşik bir şekilde hareket ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletmeleri ile birlikte başlayan süreçte, idari maddelerin çoğu müzakere edildi. Görüşmelerin yeni aşamasında dikkatler, TÜHİS’in sunacağı ilk ücret teklifine çevrildi. Bu teklifin çok yakında yapılması bekleniyor.

İşçi kesimi, günlük brüt taban ücretin 1800 TL’ye çıkarılmasını, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, ikinci altı ayı için yüzde 25 zam verilmesini ve bunun yanında yüzde 10 refah payı talep ediyor. İlgili talepler yalnızca maaş zamlarını değil; ikramiye, yol yardımı, yemek desteği ve sosyal yardımlar gibi pek çok unsuru da içeriyor. Karayolları, Devlet Demiryolları, elektrik üretim tesisleri, çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastaneleri gibi birçok kamu kurumundaki işçiler, bu sözleşme sürecinden doğrudan etkileniyor.

Tarafların buluşacağı ilk toplantı, 16 Nisan Salı günü saat 14.00’te TÜHİS Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda işveren tarafının ilk teklifini sunması bekleniyor. Kamuoyunun büyük bir merakla izlediği bu sürecin, önümüzdeki haftalarda yoğunlaşması ve nihai anlaşmanın mayıs ayı içinde netleşmesi öngörülüyor.