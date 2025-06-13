Kamu İşçilerine Zam Teklifi Belli

HÜKÜMETTEN YENİ ZAM TEKLİFİ

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam önerisi sundu. Yapılan teklif, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 olarak belirlendi. 2026 yılı içinse ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 zam önerisi yapıldı. Türk-İş, bu teklifin yanı sıra ikinci bir teklifin gelmesini bekliyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin sonuçlanmasını bekliyor.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ortak taleplerini iletti. Önerilerine göre, 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması talep edildi. İzleyen dönemlerde ise her 6 ayda yüzde 25 zam ve enflasyon farkı isteniyor.