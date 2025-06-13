Kamu İşçilerine Zammın Detayları Belli

KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN ZAM TEKLİFİ

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini belirledi. 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı ayı için ise yüzde 8 oranında zam önerildi. Ayrıca, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda ise yüzde 5 zam sunuldu. Türk-İş, bu teklifin ardından ikinci bir teklif bekliyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin nihayetlenmesini umutla bekliyor.

Türk-İş BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, eylem planını kamuoyuna duyurdu. Atalay, “Salı günü randevu aldık, Çalışma Bakanlığı’nda olacağız. Çarşamba günü de Maliye Bakanlığı’nda olacağız” şeklinde bilgi verdi. Bu açıklamalar, kamu işçilerinin durumunu daha da derinleştirirken, sürecin hangi yöne evrileceği konusunda merak uyandırdı.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ortak taleplerini iletmişti. Bu taleplere göre; 2025 yılının ilk altı ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti. Ayrıca, takip eden dönem için her altı ayda yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep ediliyor.