Kamu İşçilerinin Zam Miktarı Belirleniyor

DOĞU KARADENİZ PROJESİ TOPLANTISI

Ekonomi yönetimi, bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Toplantı, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleri hakkında bir soru üzerine, kamu toplu sözleşme süreçlerinin çok taraflı ve hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in zam taleplerinin sunulduğunu hatırlatarak, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde 16 Nisan’da tarafların ilk toplantısını yaptığını belirtti. Bu görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Işıkhan, “24 Nisan’da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim,” dedi.

TEKNİK HEYETLERİN ÇALIŞMALARI

Bakan Işıkhan, Bakanlık olarak koordinasyon sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı ve iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde bir anlaşma sağlanabileceğini aktardı. Özellikle ücretler, özlük hakları ve sosyal yardımlar konusundaki teknik heyetlerin ciddi bir çalışma içerisinde olduğunun altını çizdi. “Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor,” ifadelerini kullandı.