Kamu İşçilerinin Zam Teklifi Belli

HÜKÜMET ZAM TEKLİFİ AÇIKLADI

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 16, ikinci yarısı için ise yüzde 8 oranında zam teklifi sundu. 2026 yılı için de ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında zam teklif ediliyor. Türk-İş, bu duruma karşı ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanacağı günleri merakla bekliyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANI’NDAN EYLEM PLANI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, eylem planını kamuoyuyla paylaştı. Atalay, “Salı günü randevu aldık, Çalışma Bakanlığı’nda olacağız. Çarşamba günü de Maliye Bakanlığı’nda olacağız” şeklinde bilgi verdi.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmişti. Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması talep ediliyor. Ayrıca, takip eden dönem için her 6 ayda bir yüzde 25 zam ve enflasyon farkı da isteniyor.