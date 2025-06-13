Kamu Zararına Neden Olma Ceza Var

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Büyükşehirlerde gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarında beyan edilen tapu bedelleri ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki büyük fark, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Son 5 yılda yapılan yüz binlerce gayrimenkul satışı yeniden gözden geçiriliyor. Bakanlık, düşük beyanla kamu zararı oluştuğunu tespit ederek, eksik ödenen tutarları ve gecikme faizlerini tahsil etmek için hazırlıklara başladı.

İFADE ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, tapuda satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösteren alıcı ve satıcılara karşı yasal süreç başlatıldı. Şüpheli işlemler üzerinde ise yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Taraflar, ifade vermek için ilgili birimlere çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde beyan edilen bedeller, satışların yapıldığı bölgelerdeki ortalama fiyatlarla karşılaştırılıyor. Şüphe uyandıran işlemler için cezai süreçler hızla devreye giriyor. Yasal düzenlemeye göre, tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutar alıcı ile satıcı arasında eşit şekilde bölüşülmesi gerekiyor. Ancak Bakanlık, birçok işlemde bu yükümlülüğün tek taraflı olarak uygulandığını ve satış bedelinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığını tespit etti. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin hem vergisel hem de idari yaptırımlara tabi olacağını duyurdu.

GEÇMİŞ TAPU İŞLEMLERİ SORGULANABİLİYOR

Vatandaşlar, geçmiş tapu işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması için tüm tarafları satış işlemlerinde gerçek değer beyan etmeleri konusunda uyarıyor.

CEZALAR MÜDANA GELEBİLİR

Gerçeğe aykırı beyanda ısrar edenlere yüksek miktarlarda para cezası ve faiz yükü bekliyor. Bakanlık, hem alıcıları hem de satıcıları sorumlu tutarak usulsüz işlemlere geçit vermekte kararlı.