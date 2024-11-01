Kamuoyuna Duyurulan Vergi Borçluları Listesi Açıklandı

VERGİ VE CEZA BORCU BİLDİRİMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Bu listede 7 bin 948 gerçek, 28 bin 858 tüzel olmak üzere toplam 36 bin 806 mükellef yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Vergi borçlusu olarak açıklayacağımız 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696’sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Bu alacakların yüzde 88,8’inin tahsilat imkanı bulunmuyor.” dedi. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira oldu. Tahsil edilemiyecek alacak tutarı ise 812,8 milyar lira olarak belirlendi. Mükelleflerin 4 bin 807’si faal durumda bulunuyor ve bu da toplam mükellef sayısının yüzde 13,1’ine karşılık geliyor. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999 oldu.

EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu konuyla ilgili iki farklı liste yayımladı. 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlar listesinde ilk üç mükellef şunlardır:

1- Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. – 1.265.539.269 TL

2- Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. – 740.699.196 TL

3- Ospet Petrolcülük – 603.831.261 TL

Ayrıca, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL’yi aşan borçlu mükellefler arasında ise:

1- Türktab Tütün Mamülleri A.Ş – 3.023.325.428 TL

2- Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. – 2.449.525.198 TL

3- Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. – 2.255.026.863 TL

BORÇLU MÜKELLEFLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Borçlu mükellefler iki liste halinde açıklandı. İlk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezalar yer aldı. İkinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Şimşek, bununla ilgili olarak, “Listede bulunanlara direkt ‘vergi borçlusu’ denilemez.” vurgusunu yaptı. Şimşek, listede vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili kesinleşmiş tarhiyatların da bulunduğunu açıkladı.