Kamyon Devrildi, 250 Milyon Arı Kaçtı

ABD’DE BAL ARISI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Washington eyaletinde cuma günü gerçekleşen kazada, yüksek miktarda bal arısı taşıyan bir kamyon devrildi. Bu kazada yaklaşık 31 bin 750 kilogramlık arı kovanı yola saçıldı ve sonuç olarak yaklaşık 250 milyon bal arısı serbest kalmış oldu. Olay sonrası yetkililer, bölgeyi kapatarak halka uyarılarda bulundu. “Arıların sürü oluşturma riski var, lütfen yaklaşmayın” şeklinde açıklama yapıldı.

ARILARIN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Olay yerine gelen acil durum ekipleri, 20’den fazla uzman arıcı ile iş birliği yaptı. Kamyonun taşıdığı kutu kovanlar, tekrar düzenlenmeye başlandı. Arıların kraliçe arıyı bulup kovanlara geri dönmesi için özel bir yöntem kullanılıyor. Whatcom Bölgesi Şerif Ofisi (WCSO) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun 24 ila 48 saat içinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. “Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak” diyen WCSO yetkilileri, serbest kalan arıların doğaya tamamen karışmasını önlemeye çalışıyor.

ARILARIN GÜVENLE GERİ DÖNMESİ BEKLENİYOR

WCSO’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Harika arıcılar topluluğuna teşekkür ederiz” denildi. Açıklamanın devamında, sabah saatlerinde arıların büyük çoğunluğunun kovanlara geri dönmüş olmasının beklendiği belirtildi. Kazanın nedeni ile ilgili olarak ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.