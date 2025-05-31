Kamyon Devrildi, 250 Milyon Arı Serbest

WASHINGTON EYALETİNDE BAL ARISI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

ABD’nin Washington eyaletinde, cuma günü meydana gelen kazada bal arısı yüklü bir kamyon devrildi. Bu kamyon yaklaşık 31 bin 750 kilogram ağırlığında arı kovanı taşıyordu ve kaza sonrasında yaklaşık 250 milyon bal arısının serbest kaldığı bildirildi. Olayın ardından yetkililer bölgeyi kapatarak halka uyarılarda bulundu. “Arıların sürü oluşturma riski var, lütfen yaklaşmayın” şeklinde bir ikaz yapıldı.

ARILARI KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Kazanın ardından, olay yerine ulaşan acil durum ekiplerine 20’den fazla uzman arıcı destek verdi. Kamyonun taşıdığı kutu kovanlar tekrar düzenlenmeye başlandı. Arıların kraliçe arıyı bulup kovanlara geri dönmesi için özel bir yöntem uygulanıyor. Whatcom Bölgesi Şerif Ofisi (WCSO), bu operasyonun 24 ila 48 saat içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. WCSO yetkilileri, “Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak” diyerek arıların doğaya tamamen karışmasını önlemeye çalıştıklarını belirtti.

ARI KURTARMA OPERASYONUNDA BEKLENTİLER

WCSO’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Harika arıcılar topluluğuna teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre, sabah saatlerinde arıların büyük çoğunluğunun kovanlara dönmüş olması bekleniyor. Ancak, kazanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.