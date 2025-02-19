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Kamyonet Nehre Uçtu, Sürücü Yaralı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Tunceli-Ovacık kara yolunda yaşandı. H.Ç. kontrolündeki plakası belirlenemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek Munzur Nehri’ne düştü.

Sürücünün DURUMU

Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi çabasıyla sudan çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise bir süre nehirde sürüklendikten sonra bir kayaya çarparak durdu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. H.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kurtarma ÇALIŞMALARI VE SORUŞTURMA

H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Su Altı Amirliği ekipleri de bölgeye girerek incelemelerde bulundu. Kamyonet, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı ve kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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