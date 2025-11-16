Kamyonet Zap Suyu’na Düştü İki Yaralı Hayatını Kaybetti

Hakkari-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Depin mevkiinde bir kamyonet sürücüsü, dağdan kopan kaya parçalarından kaçmak için ani bir manevra yaptı. Bu ani hareket sonrası kontrolünü kaybeden kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu’na düştü. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere, kamyonette sıkışan kişilere ulaşmak için botla müdahale edildi.

KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, araçtaki 4 yaralıyı başarılı bir şekilde kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerle yaralılardan ikisi, kamyonet sürücüsü Macit Dayan ile Sıtkı Dayan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

