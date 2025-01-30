More
Gündem

Kan Davası İddiasıyla 6 Kişi Tutuklandı

kan-davasi-iddiasiyla-6-kisi-tutuklandi

Olayın Ayrıntıları

23 Ocak tarihinde, öğle saatlerinde Sur ilçesinde bulunan İnönü Bulvarı’nda bir olay yaşandı. Tuncay Tatlı, sokak üzerinde yürüdüğü sırada silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Saldırının ardından suçlu ile onlara gözcülük yapan kişilerin kaçmasıyla Tatlı, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından Tatlı, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi fakat burada hayatını kaybetti. Tatlı’nın cesedi, otopsi işlemleri sonrası toprağa verildi.

Şüphelilerin Yakalanması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonunda 6 şüpheli tespit edildi. Bu kişiler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, M.A.Ç., B.D., A.B., D.A., Ş.Ç. ve M.E., işlem sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın arka planında bir ‘kan davası’ olduğu iddiaları gündeme geldi. (DHA)

ÖNEMLİ

Flaş

Transferde Süper Lig Devleri Hareketli Günler Yaşıyor

Ara transfer döneminde Galatasaray yeni yıldızlar için harekete geçerken, Fenerbahçe bir transfer tamamladı. Beşiktaş yeni teknik direktörüyle kadro kuruyor; Trabzonspor ise yeni transfer görüşmeleri yapıyor.
Flaş

Belçim Bilgin Annem Ankara’ya Katılıyor!

Kanal D'nin popüler dizisi Annem Ankara'nın son bölümündeki gerilim doruk noktasına ulaştı. Hasan ve Nazan'ın tehlikeleri devam ederken, Belçim Bilgin yeni sezona katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.