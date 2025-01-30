Kan Davası İddiasıyla 6 Kişi Tutuklandı

Olayın Ayrıntıları

23 Ocak tarihinde, öğle saatlerinde Sur ilçesinde bulunan İnönü Bulvarı’nda bir olay yaşandı. Tuncay Tatlı, sokak üzerinde yürüdüğü sırada silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Saldırının ardından suçlu ile onlara gözcülük yapan kişilerin kaçmasıyla Tatlı, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından Tatlı, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi fakat burada hayatını kaybetti. Tatlı’nın cesedi, otopsi işlemleri sonrası toprağa verildi.

Şüphelilerin Yakalanması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonunda 6 şüpheli tespit edildi. Bu kişiler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, M.A.Ç., B.D., A.B., D.A., Ş.Ç. ve M.E., işlem sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın arka planında bir ‘kan davası’ olduğu iddiaları gündeme geldi. (DHA)