Kan Donduran Cinayette ‘Yasak Aşk’ İddiası!

DEHŞET VERİCİ OLAYDA KAVGA VE SİLAH

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı’ndaki bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’in oturduğu daireye husumetli olduğu M.E. geldi. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kargaşaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti. Olayın ardından M.E., Düşmez’in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip olay yerinden kaçtı. M.E.’nin annesi, oğlunun vurulduğunu gördükten sonra durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

YARALI HEKİME ACİL MÜDAHALE

Mehmet Emrah Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki hızlı müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Düşmez’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheli M.E.’yi Basmane semtinde yakalayarak gözaltına aldı.

ATAŞKILI GEÇMİŞTEKİ HUSUMETLER

Soruşturma ilerledikçe olayın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Gözaltındaki M.E., polisteki ifadesinde, 10 yıl önce ortak olarak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıklarını, Düşmez’in kendisini dolandırdığını ileri sürerek, aralarındaki husumetin bu alacak meselesinden kaynaklandığını belirtti. M.E., 2 yıl önce boşandığı eşinin Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine, şüpheli DNA testi yaptırdığını ve yaptığı testle 7 ve 9 yaşındaki iki çocuğunun biyolojik babasının Düşmez olduğunu öğrendiğini ifade etti. M.E., “Bunun üzerine Düşmez’i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım” diye konuştu.