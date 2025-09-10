Kanalda Can Pazarı Yaşandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında gerçekleşti. İddiaya göre, kanala düşen bir bireyi gören iki kişi, hemen suya atladı. Ancak akıntıya kapılan bu iki kişi, boğulma tehlikesiyle karşılaştı. Çevredeki diğer insanlar, suya can simidi atarak iki kişinin kendi çabalarıyla kanalın dışına çıkmalarına yardımcı oldu. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, iki kişiyi hastaneye kaldırdı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Kanalda çalışma başlatan dalgıç ekipleri, akıntıyla sürüklenen 35 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaştı. Üzerinde kimlik bulunamayan şahıs, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.