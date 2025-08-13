“Kanalda Kaybolan Çocuk Bulundu”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde 15 yaşındaki Muhammed Ronahi Gültekin, sulama kanalına giriş yaptı. Bir süre sonra gözden kaybolmasıyla birlikte olayın ciddiyeti arttı.

ARAMA ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla hemen harekete geçildi. Olay yerine, sağlık ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI

Ekiplere ait arama çalışmaları sonucunda Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Genç bireyin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.