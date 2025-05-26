Kanalda Uçan Cipten 2 Kişi Kurtarıldı

MAHALLEDE KAZA YAŞANDI

Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir cip, sulama kanalına düştü. Olay hakkında yapılan ihbar sonrası, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi.

KANALA DÜŞENLERİ ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Cipten çıkan iki kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı. Olayı gören çevredekiler, hızlı bir şekilde kanala girerek iki kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı. Olayın güvenlik kameralarına da yansıdığı belirtildi ve kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.