Kandilli’den Deprem ve Tsunami Açıklamaları

DEPREM RİSKİ VE SİSMİK HARİTA DEĞERLENDİRMESİ

Kandilli Rasathanesi Müdürü ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 6 Şubat depremleriyle ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl dönümünde yaptığı açıklamalarda, “Kahramanmaraş depreminde çok büyük bir fay parçası kırıldı. Yaklaşık 300 hatta 340 kilometrelik bir fay parçası kırıldı. 2 tane deprem meydana geldi. Doğu Anadolu fay zonunu kırdı” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Sonrasında da 9 saat sonra 7.6 Elbistan fayına atladı. O nedenle uzun bir süre, ki oralarda tekrarlanma periyodu 500 bin yıldır, Doğu Anadolu fay zonunda büyük bir deprem beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLIK VE ÖNLEMLER

Özel, beklenen İstanbul depremine de dikkat çekerek, “Marmara’da elbette kentsel dönüşüm çok önemli. Bina stoğunun yenilenmesi gerekir” dedi. Bu bağlamda, “Biz Marmara bölgesinde 20 tane yeni istasyon kurduk. Hem deniz seviyesi istasyonları, denizin yükselmesini de inceliyoruz, araştırıyoruz. Hem de aynı zamanda içlerinde meteoroloji, sıcaklık gibi sensörlerin olduğu sismometrelerin olduğu 20 tane yeni istasyon kurduk” ifadelerini kullandı. Marmara’nın, denizden izlenmesi gerektiğini vurgulayan Özel, “Marmara denizinin içinde direkt faylardan bize haber getiren sismometreler olmalı” dedi.

SİSMİK HAREKETLİLİK VE EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’ndeki sismik hareketliliğin İstanbul ile ilişkisi olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özel, “Hiçbir ilişki mevcut değildir. Çünkü Ege Denizi’nde meydana gelmiş olan şu andaki aktivite, deprem aktivitesi tamamen oradaki Helenik Ark’tan kaynaklanıyor” diye belirtti. Küçük depremleri kaydettiklerini ve incelediklerini ifade eden Özel, “Depremlerin volkanik mi tektonik mi olduğuna dair daha çok verilere ihtiyacımız var” dedi.

ULUSLARARASI TSUNAMİ UYARI GÖREVİ

Prof. Dr. Özel, “Kandilli Rasathanesi, 2012 yılından beri aynı zamanda Tsunami Uyarı Merkezi olarak görev yapıyor. Bu görev uluslararası bir görev” açıklamasında bulundu. Tsunami yaratma ihtimalinin bulunduğu durumları belirleyerek, bu konudaki bilgileri sadece Türkiye’de değil, “13 tane ayrı ülkeye dağıtıyoruz” dedi. Olası bir tsunami hakkında saat ve dalga boyu gibi bilgiler de verildiğini belirtti.

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GEREKİYOR

İstanbul’daki yoğun yapılaşmaya dair önemli bilgiler veren Özel, “Bina stoğunun yenilenmesi gerekir. Bütün afet acil durum ve risk azaltmayı engelleyecek durumlar var bu bina stoğunun” dedi. Kentsel dönüşüm süreçlerinin takibinin yanı sıra, “Marmara bölgesinde 20 tane yeni istasyon kurarak hem denizi hem de sismik hareketliliği inceliyoruz” şeklinde konuşarak riskleri azaltma planlarına dikkat çekti.