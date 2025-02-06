Kandilli’den Doğu Anadolu’da Deprem Beklentisi Yok

DEPREM ARAŞTIRMALARI VE SİSMİK RİSK HARİTASI DEĞERLENDİRMESİ

Kandilli Rasathanesi Müdürü ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından kırılan büyük fayın etkilerini inceleyerek Türkiye’nin sismik risk haritasını değerlendirdi. Ege Bölgesi’ndeki sismik hareketliliğin İstanbul ile doğrudan bağı olmadığını ifade eden Özel, Marmara Bölgesi’ndeki artan yapılaşma ve olası tsunami riskinin hayati tehditler olduğunu vurguladı. İstanbul için gerekli önlemler ile kentsel dönüşüm sürecinin kritik önemine dikkat çekti.

BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR

Doğu Anadolu Fay Zonunda büyük bir depremin olma ihtimaline dair açıklamalar yapan Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, “Kahramanmaraş depreminde çok büyük bir fay parçası kırıldı. Yaklaşık 300 hatta 340 kilometrelik bir fay parçası kırıldı. 2 tane deprem meydana geldi. Hem bir tali zonda başladı. Doğu Anadolu fay zonunu kırdı. 7.8 büyüklüğünde bir deprem. Sonrasında da 9 saat sonra 7.6 Elbistan fayına atladı. Yani o yakınındaki büyük segmentleri de kırdı. Yukardan aşağıya, Kuzeye hızlı olmak üzere Güney’e biraz daha yavaş segmentleri kıra kıra gitti. O nedenle uzun bir sürekli oralarda tekrarlanma periyodu 500 bin yıldır Doğu Anadolu fay zonunda büyük bir deprem beklemiyoruz” dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin sismik risk yönetimi ve deprem hazırlıkları açısından önemli bir yön gösteriyor. Uzmanların bu konudaki görüşleri, toplumun deprem bilincini artırmak ve güvenli yapılaşma için gerekli adımları atmak açısından da bir fırsat sunuyor.