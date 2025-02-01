Kangal Balıklı Kaplıcası Mühürlendi, Kullanım İzini Yoktu

MÜHÜRLENME NEDENİ

Dünyaca tanınan doktor balıklarıyla ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası, yapı kullanım izninin olmaması nedeniyle mühürlendi. Sivas’ın Kangal ilçesinde yer alan bu kaplıca, sedef hastalığı için dünyada tek doğal tedavi merkezi olarak öne çıkıyor. Bugün İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kaplıcanın ruhsat eksikliği nedeniyle mühürleme işlemi gerçekleştirdi.

KAPLICA ÇALIŞMASI VE MÜLKİYET KAYDI

Kaplıcanın mülkiyetinin İl Özel İdaresi’ne ait olduğu, söz konusu firmayla yapılan yap işlet devret modeli çerçevesinde işletildiği ifade ediliyor. Mühürleme işlemi esnasında kaplıcada 15 hastanın tedavi aldığı, bu hastaların mühürleme nedeniyle kaplıcadan çıkartıldığı aktarıldı.

DOKTOR BALIKLARIN YERİ

Kangal Balıklı Kaplıca, ilçeye 13 kilometre mesafede konumlanıyor ve dünya genelinde sadece burada bulunan doktor balıklarıyla tanınıyor. Şifa arayan sedef ve egzama gibi cilt hastaları, bu kaplıcayı tercih ediyor. Hastalar, 37 derece sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların tedavi edici dokunuşlarıyla şifa bulmayı sağlıyorlardı.