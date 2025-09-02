Kanlı Ay Tutulması 7 Eylül’de

YILIN İKİNCİ VE SON TAM AY TUTULMASI

7 Eylül akşamı, yılın ikinci ve son tam ay tutulması gökyüzünde gerçekleşecek. Bu olay, dünyanın birçok yerinde “kanlı ay” manzarası ile izleyicileri etkileyecek. Tam tutulma evresi yaklaşık 82 dakika boyunca sürecek ve yılın en uzun ve en etkileyici gök olayları arasında yer alacak. Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiği zaman tamamen kararmak yerine kırmızı renge dönüşüyor. Bu renk değişimi, “Rayleigh saçılması” adı verilen bir fiziksel olgudan kaynaklanıyor. Güneş ışığındaki mavi tonlar atmosferde dağılırken, kırmızı ışıklar Dünya’nın gölgesine yansıyarak Ay’ın yüzeyine ulaşıyor.

TUTULMANIN GÖRÜLECEĞİ YERLER VE SAATLER

Mart ayında gerçekleşen yılın ilk tutulması ABD’den net bir şekilde izlenmişti. Ancak 7 Eylül’deki tutulma, Amerika kıtasından görülemeyecek. Eylül’deki tam tutulmanın evresi, Ay’ın tamamen Dünya gölgesine girdiği ve kırmızıya büründüğü zaman Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek. Bazı önemli şehirlerde tam tutulmanın gerçekleşeceği saatler şu şekilde:

– Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

– Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

– Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

– Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

Türkiye’den de kanlı ay tutulması gözlemlenebilecek. Tutulma, yerel saat ile yaklaşık olarak 18:30-19:30 arasında görülebilecek. Tutulma evreleri şu şekilde:

– Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

– Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

– Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

Tam evre öncesi ve sonrasında Ay, kısmi tutulma halinde gölgenin içinde kalacak. Elimizdeki bilgilere göre bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da gerçekleşecek.

AY’IN PERIGEE’YE YAKINLIĞI

Bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee”ye yalnızca üç gün kala gerçekleşiyor. Bu nedenle Ay, normalden daha büyük görünecek. 7 Eylül’den sonraki bir sonraki tam ay tutulması için takip etmek gereken tarihler ise Mart 2026. Bu tutulma, Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan izlenebilecek.