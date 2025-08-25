“Kanlı Saldırı Sonrası Netanyahu’dan Çirkin Yorum”

İSRAİL’İN BOMBARDIMANINDA GAZETECİLER HAYATINI KAYBETTİ

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşunun Gazze Hükümeti Basın Bürosu’ndan alınan bilgilere göre İsrail, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ni hedef alan bir bombardıman gerçekleştirdi. Bu saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında uluslararası medya kuruluşları için çalışan birçok gazeteci de yer alıyor. Associated Press muhabiri Meryem Ebu Dekka, El Cezire muhabiri Muhammed Selame, Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri ve NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha’nın saldırı sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

MEDYA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

Gazetecileri Koruma Komitesi, son 22 ayda süren İsrail-Hamas çatışması sırasında en az 192 medya çalışanının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

BİRLİKLERDEN SERT TEPKİLER GELİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırıya dair “Bu tür sahneler Gazze’de sürekli yaşanıyor, çoğu zaman ne yazık ki belgelenmeden” şeklinde konuştu. Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, ablukaların kaldırılması, silah ambargosu ve yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırıların sağlık sisteminin bozulması ve soykırımın bir parçası olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesi’ne düzenledikleri saldırıyı “trajik bir kaza” olarak nitelendirdi. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun bu olaydan ötürü üzüntü duyduğu ifade edilirken, İsrail ordusunun duruma ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü iddia edildi.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMESİ

Netanyahu’nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerine yönelik gerçekleşen saldırılara ilişkin “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” sözlerinin ardından geldi.