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“Kanser Hastası Çocukların Moral Destekleri”

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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI PROJE

Kayseri’de bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi’nden dört öğrenci, Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastası çocuklara moral desteği sağlıyor. Gönüllü olarak sık sık hastaneye giden üniversite öğrencileri, çocuklara müzik aracılığıyla neşeli anlar yaşatıyor.

MÜZİKLE TEDAVİ SÜRECİNE DESTEK

Bu gençler, hastanedeki çocuklara keman, gitar ve piyano çalmayı da öğretiyor. Müzik sayesinde hastaların motivasyonunu artırmayı hedefleyen öğrenciler, aynı zamanda çocukların tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlıyor. Gönüllü projeleriyle hem çocukların hem de ailelerinin yüzünü güldürmeyi amaçlıyorlar.

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