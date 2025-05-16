Kantar BrandZ Açıklandı: Teknoloji Markaları Zirvede

Kantar BrandZ’nin yıllık araştırması, dünyanın en değerli markalarının toplam değerinin 10,7 trilyon dolara ulaştığını ortaya koydu. Bu durum, geçen yıla göre yüzde 29’luk bir artışı temsil ediyor. Listede ABD merkezli markaların büyük bir çoğunluğu yer alıyor, özellikle teknoloji devleri gözle görülür bir hakimiyet sergiliyor.

APPLE LİDERLİĞİ ELDE TUTUYOR

Apple, 1,3 trilyon dolara ulaşan marka değeri ile dördüncü kez üst üste listenin zirvesinde bulunuyor. Yıllık yüzde 28’lik büyüme gösteren Apple, ekonomik dalgalanmalara ve yoğun rekabete rağmen güçlü marka değerini koruyor. Teknoloji devi, uluslararası pazarda önemli bir konumda kalmaya devam ediyor.

GOOGLE, MICROSOFT VE AMAZON’UN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Apple’ın ardından hemen sırasıyla Google (944 milyar dolar, yüzde 25 artış), Microsoft (884 milyar dolar, yüzde 24 artış) ve Amazon (866 milyar dolar, yüzde 50 artış) geliyor. Amazon, bir önceki yıl yaşadığı yüzde 50’lik büyüme ile dikkat çekerek dördüncü sıradaki yerini pekiştirdi.

NVIDIA’YLA YÜKSELİŞ

2025 yılına damgasını vuran markalardan biri de NVIDIA oldu. Yapay zeka ve çip sektöründeki başarılarıyla marka değeri yüzde 152 oranında artarak 509 milyar dolara yükseldi ve beşinci sırada listeye girdi. Bu yükseliş, şirketin teknoloji alanındaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

META, SOSYAL MEDYA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meta’nın altında bulunan Facebook, yüzde 80’lik büyüme göstererek 300 milyar dolarlık marka değeriyle altıncı sırada yer aldı. Instagram ise yüzde 101’lik büyüme ile 228 milyar dolara ulaşarak yedinci sıraya yükseldi. Meta, sosyal medya alanındaki gücünü her geçen gün artırmayı sürdürüyor.

MCDONALD’S DEĞERİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

İlk 10’da yer alan teknoloji dışındaki tek marka McDonald’s oldu. Fast food devi, 221 milyar dolarlık sabit marka değeri ile sekizinci sırada bulunuyor. McDonald’s, marka değerinde artış göstermese de sektördeki gücünü korumayı başardı.

DİĞER MARKALARIN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Oracle (215 milyar dolar, yüzde 48 artış) ve Visa (213 milyar dolar, yüzde 13 artış) ise sırasıyla dokuzuncu ve onuncu sırada kendilerine yer buldu. Her iki şirket, sektörlerinde gösterdikleri güçlü performansla dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN HAKİMİYETİ

2025 Kantar BrandZ listesinde teknoloji devlerinin egemenliği sürerken, yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi yeni alanlar da yükselmeye devam ediyor. Bu şirketlerin markalarının değeri, dünya genelindeki ekonomik değişimlere rağmen hızla büyümeye devam ediyor. Teknoloji sektörünün yanında sosyal medya ve fast food gibi farklı alanlardan markalar da üst sıralarda yer alıyor. 2025, markaların değerinin her geçen yıl daha da arttığını ve sektörel çeşitliliğin güçlendiğini gösteriyor.