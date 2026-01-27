Kante’den Al Ittihad’tan Galibiyete Önemli Katkı

kante-den-al-ittihad-tan-galibiyete-onemli-katki

Suudi Arabistan Ligi’nin 18. haftasında Al Ittihad, Al Okhdood ile karşı karşıya geldi.

AL ITTIHAD GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Kante’nin formasını giyip mücadele ettiği Al Ittihad, sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 12. dakikada Aouar ve 43. dakikada Kante kaydetti. Aouar’ın ilk golünde asist yapan isim ise Kante oldu.

AL OKHDOOD TEK GOLÜNÜ BULDU

Al Okhdood ise maçı 59. dakikada Burak İnce’nin attığı golle tamamladı. Bu sonuçla Al Ittihad, 3 puanın sahibi olarak sahadan ayrıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İngiliz Turist Pansiyonda Hareket Halinde Bulundu

Fethiye'de tatil yapan 66 yaşındaki İngiliz Gary Mark Aldridge, pansiyon odasında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ölümünün sağlık sorununa bağlı olabileceği düşünülüyor.
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı: Suçlaması Cumhurbaşkanına Hakaret

Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
Gündem

Inter’e Sergej Jakirovic’in Oğlu Leon Jakirovic Transfer Oldu

Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki stoper oğlu Leon, Inter'in U23 kadrosuna katıldı.
Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.