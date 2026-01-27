Kante’den Al Ittihad’tan Galibiyete Önemli Katkı

Suudi Arabistan Ligi’nin 18. haftasında Al Ittihad, Al Okhdood ile karşı karşıya geldi.

AL ITTIHAD GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Kante’nin formasını giyip mücadele ettiği Al Ittihad, sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 12. dakikada Aouar ve 43. dakikada Kante kaydetti. Aouar’ın ilk golünde asist yapan isim ise Kante oldu.

AL OKHDOOD TEK GOLÜNÜ BULDU

Al Okhdood ise maçı 59. dakikada Burak İnce’nin attığı golle tamamladı. Bu sonuçla Al Ittihad, 3 puanın sahibi olarak sahadan ayrıldı.