Kante Fenerbahçe’ye Geçiş İstediğini Açıkladı

FENERBAHÇE’NİN KANTE İÇİN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

N’Golo Kante transferi konusunda kararlılık gösteren Fenerbahçe, henüz Al-Ittihad’ın engelini aşabilmiş değil. Suudi kulübünün teknik direktörü Conceiçao’nun “Önce yerini dolduralım” şeklindeki açıklaması sonrasında Al-Ittihad, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferi için yapılan müzakerelerde süreci zorlaştırmaya başladı.

AL-ITTIHAD ÇİFT HANELİ BONSERVİS TALEP EDİYOR

Al-Ittihad’ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kante için Fenerbahçe’den çift haneli bir bonservis bedeli talep ettiği bildiriliyor. Gelişmeler üzerine Kante’nin de sürece dahil olduğu ve Al-Ittihad’a mesajını ilettiği kaydedildi. Kante’nin, Suudi ekibinin engellemelerine karşı durarak, “Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum.” şeklinde isteklerini belirttiği öğrenildi.

KANTE’NİN FENERBAHÇE’YE GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Kante, Fenerbahçe’ye transfer olma arzusunu tek cümleyle net bir şekilde ifade ederek, geçtiğimiz günlerde yeniden kulislerde adının geçmesine sebep oldu. Durum böyleyken, Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katma çabaları devam ediyor.

