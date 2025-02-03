kanye-west-ve-bianca-censori-nin-grammy-krizi

KANYE WEST VE BİANCA CENSORİ’NİN TARTIŞMALARA YOL AÇAN DAVRANIŞLARI

Kim Kardashian ile boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West ve eşinin teşhircilik yapmaları sıkça gündeme geliyor. Eşi sokağa yarı çıplak çıkarak dikkat çekerken, bu sefer daha da sansasyonel bir harekete imza attı. Daha önce müstehcen görüntüleriyle dikkat çeken 30 yaşındaki tasarımcı, iç çamaşırı giymeden giydiği tamamen transparan çıplak file elbisesiyle büyük bir şok yaşattı.

GRAMMY 2025’İN EN SKANDAL ÇİFTİ OLDUKLARI İDDİA EDİLİYOR

Bianca, Grammy kırmızı halısında giydiği kürklü paltoyu önce arkasını dönerek poz vererek sergiledi. Ardından, kürkünü yere attı ve çıplak kaldı. Kanye West, eşinin bu cesur davranışına kayıtsız kalmayarak, onun çıplak vücuduna bakarak ve sarılarak teşhirciliğe devam etti. Bununla birlikte, Kanye West ve Bianca Censori’nin çıplak olarak gerçekleştirdiği kırmızı halı gösterisinin dünyayı şoke etmesinin ardından, 2025 Grammy töreni sırasında “polis eşliğinde” etkinlikten çıkarıldıkları iddia edildi. İkilinin davetsiz olarak katıldıkları etkinlikten ayrılmaları istendi ve “çılgın gösterileri” sonrasında polisler tarafından dışarı çıkarıldıkları belirtildi.