“Kaos Ve Kargaşa Ak Parti’Nin İşine Gelir”

PARTİDEKİ SON GELİŞMELER

Ahmet Hakan, “Ortalık karışır düzen bozulursa ne olur?” başlıklı yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki son gelişmeleri ele aldı. Hakan, parti tabanındaki direniş halinin bazı moral unsurları yaratabileceğini ancak geniş seçmen gruplarında tedirginlik hissi doğurarak CHP’yi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Hakan, son zamanlarda CHP’deki artan gerginliği yorumladı ve parti binalarının polis tarafından sarılması gibi olaylara dikkat çekti.

DUYGULARIN ETKİSİ

Yazar, CHP’deki ruh halinin, yargı kararıyla partinin kaybolması endişesi ve bunun arkasında iktidarın bulunması şeklinde şekillendiğini ifade etti. Hakan, direniş görüntülerinin iktidar karşıtı olan tabanda “teslim olmadık” duygusunu kuvvetlendireceğini ancak iktidara mesafeli ama radikalleşmemiş geniş kesimlerde endişe yaratabileceğini belirtti. Böyle bir durumun, yerel seçimlerde CHP’ye yönelik destekleri tehlikeye atabileceğini ifade etti.

KAOSUN ETKİLERİ

Hakan, yazısında “Kaos ve kargaşa… Sanılanın aksine AK Parti’nin işine gelir. Kaos ve kargaşa… Sanılanın aksine CHP’yi geriletir” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’de geniş toplum kesimlerinin arbede, itiş kakış ve polisle çatışma görüntülerinden hoşlanmadığını savundu.

SANDIKTAKİ RİSKLER

Hakan, CHP’nin son çare olarak direnişi benimseme eğiliminde olduğunu belirtirken, bu stratejinin parti tabanını motive etse de, sandıkta “geleneksel yüzde 25 bandına geri çekilme” riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.