KAP’a Açıklandı: Temu, Horoz Lojistik İle Anlaştı!

çin merkezli e-ticaret platformu temu, yeni adımlar atıyor

Son yıllarda hızla büyüyen Çin merkezli küresel e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki teslimat süreçleri için önemli bir adım attı. Temu, Türkiye’deki ürün teslimatlarını gerçekleştirmek amacıyla Horoz Lojistik ile anlaşma sağladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Temu’nun Türkiye’de gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinin özellikle 100 desi veya 30 kilogramın üzerindeki büyük hacimli ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde teslimatı için Horoz Lojistik’in görev alacağı bilgisi verildi.

horoz lojistik ile stratejik iş birliği

Söz konusu anlaşma geniş bir yankı uyandırırken, şirket işbirliğinin e-ticaret lojistiğinde önemli bir sinerji yaratmayı hedeflediğini ve anlaşmanın uzun vadede stratejik bir değer taşıdığına vurgu yaptı. KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile Temu’nun yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır. Bu stratejik iş birliği ile Temu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan büyük hacimli ürünlerin (100 desi / 30 kg üzeri) Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği kapsamında sinerji oluşturulması hedeflenmektedir.” Bu yeni işbirliği sayesinde şirketin finansallarına ciro ve karlılık açısından olumlu bir etki sağlaması öngörülüyor.