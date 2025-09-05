KAP’a Duyuruldu: Temu, Horoz Lojistik İle Anlaşma Sağladı!

ÇİN MERKEZLİ E-TİCARET PLATFORUMU TEMU’NUN YENİ ADIMI

Son dönemlerde popülaritesi artan Çin merkezli küresel e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki ürün teslimatları için yeni bir hamle gerçekleştirdi. Türkiye’deki teslimatları gerçekleştirmek amacıyla Horoz Lojistik ile bir anlaşma yapıldığı bildirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Temu’nun Türkiye’deki e-ticaret faaliyetlerinde özellikle 100 desi ya da 30 kilogram üzeri büyük hacimli ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde teslimatı için Horoz Lojistik’in görev alacağı ifade edildi.

HOROZ LOJİSTİK İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Bu anlaşma, sektör gündeminde önemli bir etki yaratırken, işbirliğinin e-ticaret lojistiğinde kayda değer bir sinerji oluşturması hedefleniyor. Ayrıca, bu anlaşmanın uzun vadede stratejik bir değer taşıdığı vurgulandı. KAP açıklamasında şu şekilde belirtildi: “Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır. Bu stratejik iş birliği ile Temu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan büyük hacimli ürünlerin (100 desi / 30 kg üzeri) Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği kapsamında sinerji oluşturulması hedeflenmektedir.” Gelişmesi planlanan bu yeni iş birliğinin şirketin finansallarına ciro ve karlılık bakımından olumlu bir etki sağlaması bekleniyor.