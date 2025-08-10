Kapadokya Balon Festivali, N.G.’de Yayınlandı

KAPADOKYA BALON FESTİVALİ DÜNYA SAHNESİNE ÇIKTI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Kapadokya Balon Festivali, National Geographic’in 277 milyon takipçili Instagram hesabında yayımlanan bir video ile global bir vitrine çıkarıldı. Renkli balonların süslediği gökyüzü, hızlı bir şekilde milyonlarca beğeni topladı ve uluslararası basında büyük ilgi gördü. Videoda “Bu hava görüntüsü, Türkiye’nin Kapadokya bölgesinde turistlerin bölgenin ham jeolojisini sıcak hava balonlarıyla nasıl deneyimleyebileceğini gözler önüne seriyor” ifadeleri yer aldı.

ULUSLARARASI MEDYA İLGİ GÖSTERDİ

28 farklı ülkeden gelen özel figürlü balonlarla zenginleşen festival, İngiltere’deki The Guardian, Belçika’daki La Capitale ve Romanya ve Polonya gibi birçok uluslararası medya kuruluşunda genişçe yer buldu. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yabancı basının ilgisini değerlendirirken, Geçtiğimiz ay @natgeotravel hesabında Göreme’yi tanıtan National Geographic’in, bu sefer bölgenin gökyüzü estetiğini öne çıkararak Kapadokya’nın uluslararası tanıtımına önemli bir katkı sunduğunu belirtmiş oldu.