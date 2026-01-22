Kapadokya’da Atlı Birliklerle Güvenlik Artıyor

Turistik bölgede asayiş en üst seviyede…

ATLI JANDARMA TIMLERİ GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Nevşehir’de bulunan JAKEM Komutanlığı’nda uzun bir eğitimden geçirilen atlar, kalabalık ortamlarda görev alabilme, ani olaylara karşı soğukkanlılık gösterme ve binicileriyle tam uyum içinde hareket etme yeteneği kazanıyor. Bu eğitimler sayesinde atlı jandarma timleri, tarihi ve turistik alanlarda güvenliğin sağlanmasında kritik bir görev üstleniyor.

YAZ AYLARINDA GÖREV ARTIKLARI

Üsteğmen Enes Turgut, atlı jandarma birliklerinin faaliyet gösterdiği yerlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Atlı jandarma takım ve timlerimiz; Antalya Beldibi, Çanakkale Merkez, Muğla Ölüdeniz, Elazığ Merkez, İstanbul Topkapı Sarayı, İzmir Konak, Kocaeli Kandıra ve Van Edremit’te daimi olarak görev yapmaktadır” bilgisini paylaştı. Turgut, yaz dönemlerinde geçici görevlendirmelerin arttığını ve özellikle tarihi ile turistik bölgelerde, milli parklarda ve koruma alanlarında görev yapmak amacıyla belirlenen il jandarma komutanlıkları emrine geçici görevlendirmeler yapıldığını vurguladı.

ATLI JANDARMALARIN NAKİL VE BARINMA SÜREÇLERİ

Atların sevk ve barınma süreçlerine de dikkat çeken Turgut, “Atlarımızın nakilleri, bu amaçla özel olarak tasarlanmış at taşıma araçlarıyla gerçekleştirilmektedir. Görev yaptıkları illerdeki barınmaları ise daimi veya seyyar barınaklarla sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı. Kapadokya’nın doğal ve tarihi yapısına uygun şekilde görev yapan atlı jandarma timleri, hem yerli vatandaşların hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin güvenliğini sağlarken, bölgenin simgelerinden biri haline gelerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.