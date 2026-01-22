Kapadokya’da Atlı Jandarma ile Güvenlik Sağlanıyor

Turistik bölgede asayiş en üst seviyede…

ATLI JANDARMA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Nevşehir’deki JAKEM Komutanlığı’nda uzun ve kademeli eğitimden geçirilen atlar, kalabalık alanlarda etkin bir şekilde görev yapabilme, ani gelişen olaylara karşı soğukkanlılık gösterme ve binicileriyle uyumlu bir şekilde hareket etme kabiliyeti kazanıyor.

JANDARMA TIMLERİ GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Bu eğitimler sayesinde, atlı jandarma timleri, tarihi ve turistik bölgelerde güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. JAKEM Komutanlığı Atlı Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Enes Turgut, atlı jandarma timlerinin görev alanlarına ilişkin yaptığı açıklamada “Atlı jandarma takım ve timlerimiz; Antalya Beldibi, Çanakkale Merkez, Muğla Ölüdeniz, Elazığ Merkez, İstanbul Topkapı Sarayı, İzmir Konak, Kocaeli Kandıra ve Van Edremit’te daimi olarak görev yapmaktadır” dedi.

YAZ AYLARINDA GÖREV ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yaz aylarında geçici görevlendirmelerin arttığını ifade eden Turgut, “Özellikle yaz sezonu içerisinde tarihi ve turistik bölgeler, milli parklar, korumalı alanlar ve mesire yerlerinde görev yapmak maksadıyla, belirlenen il jandarma komutanlıkları emrine geçici görevlendirmeler yapılmaktadır” diye konuştu.

AT BAKIM VE NAKİLLERİ ÖZENLE YAPILIYOR

Atların sevk ve barınma süreçlerine de değinen Üsteğmen Turgut, “Atlarımızın nakilleri, bu amaçla özel olarak tasarlanmış at taşıma araçlarıyla gerçekleştirilmektedir. Görev yaptıkları illerdeki barınmaları ise daimi veya seyyar barınaklarla sağlanmaktadır” dedi.

Kapadokya’nın doğal ve tarihi yapısına uygun olarak görev yapan atlı jandarma timleri, hem vatandaşların hem de bölgeyi ziyarete gelen turistlerin güvenliğini sağlarken bu süreçte, bölgenin simgelerinden biri haline gelerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.