Belçika Başbakanı Davos Sonrası Onur Mesajı Verdi

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları sonrası İsviçre’nin Davos kasabasından ülkesine döndükten sonra Belçika Parlamentosu’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD GÜÇLÜ OLABİLİR AMA ONURUMUZ SATILIK DEĞİL

De Wever, ABD’nin Grönland ile ilişkilerini gündeme getirerek ülkesinin bağımsızlığına vurgu yaptı. “ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz.” ifadelerini kullanan De Wever, Avrupa’nın bu durumdan çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu dile getirdi. Şu an için askeri ve ticari kısıtlamalara dair tehditlerin bertaraf edildiğini belirten De Wever, “Yeni bir ticaret savaşından kimsenin kazancı olmaz.” şeklinde konuştu.

FIRTINALI ZAMANLARA HAZIRLANMA ZORUNLULUĞU

Başbakan De Wever, ideal bir dünya hayal etmekle birlikte Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlü kalmasının önemine dikkat çekti. Ancak, gerçeklerin ideal bir dünyayı yansıtmadığını belirten De Wever, “Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız.” dedi. Avrupa’nın askeri alanda yeniden bağımsız bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizen De Wever, kararlığın önemine vurgu yaptı.