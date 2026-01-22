Mardin’de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

MARDİN’DE TRAFİK KAZASI: 3 CAN KAYBI

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Dargeçit kara yolunda, Barıştepe Mahallesi civarında henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları tespit edilemeyen bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda olay yerinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralı bireyler, acil müdahale için Midyat Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.

