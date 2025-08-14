Kapalı Alanda Sigara İçenlere Ceza Geleniyor

Tütünle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar

Türkiye Basın Federasyonu’nda gerçekleştirilen “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütünle mücadele konusunda önemli bilgiler aktardı. Kapalı alanlarda sigara içen bireylere yönelik ceza oranlarının artırılacağını dile getiren Memişoğlu, “Hep kurumlara ceza kestiğimiz algılanmasın, sigara içenlere de ceza kesilebilecek” açıklamasında bulundu.

Dumansız Türkiye Hedefi ve Çalışmalar

Sigarayı bırakma konusunda yürütülen çalışmalar üzerine bilgi veren Memişoğlu, “ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de erkek nüfusun yüzde 45’inin sigara içtiğini belirten Bakan, “Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak” diye belirtti. Tütün ürünleri, elektronik sigara ve benzeri ürünlerin yasak olduğunu ve bu konuda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Sağlıklı Yaşam İçin İş Birlikleri

Hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla çeşitli bakanlıklarla ortak projeler geliştireceklerini vurgulayan Memişoğlu, sağlık, milli eğitim, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, gençlik ve spor bakanlıkları ile iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Özellikle okul bahçeleri gibi düzenlemelerin planlandığını aktaran Memişoğlu, dört bakanlık arasındaki koordinesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Depreme Karşı Tedbirler ve Hastaneler

Afet yönetimi açısından hastanelerin depreme dayanıklılığı konusunu ele alan Memişoğlu, hastane binalarının yüzde 95’in üzerinde depreme dayanıklı hale getirildiğini belirtti. Dayanıklı olmayan yapılar için yıkım kararı alındığını ve güçlendirme çalışmaları yapıldığını ifade etti. Sındırgı’da yeni bir hastane inşa ettiklerini ve İstanbul dahil tüm hastanelerin depreme karşı güçlendirilme çabalarının sürdüğünü aktardı.

Sağlık Randevularındaki Durum

Hastane randevularıyla ilgili mevcut durumu da paylaşan Memişoğlu, “Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda” dedi. Göz, plastik cerrahi ve onkoloji gibi bazı branşlarda sorunlar olduğunu belirtirken, aile hekimlerinin de randevu alabilme konusunda aktif rol oynayabileceğini ifade etti.

Okul Kantinlerinde Düzenlemeler

Yeni eğitim yılı itibarıyla okul kantinleri üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen protokollere de değinen Memişoğlu, denetimlerin artırılacağını ve kantinlerin daha kaliteli hale getirileceğini söyledi. Ayrıca, şekerli gıdaların tüketimine dair çalışmalar yaptığına, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürütülen projelere dikkat çekti.

Aile Hekimliğini Güçlendirme Çabaları

Aile hekimliğini güçlendirmek adına yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çizen Memişoğlu, sistemin yeniden yapılandırılacağını belirtti. Taramaların önemine değinen Bakan, aile hekimlerinin tarama yaparak erken teşhis konulmasına katkı sağladığını söyledi.

İlaçların Geri Ödeme Süreci ve Organ Bağışı

Memişoğlu, kas hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili bilimsel çalışmalar yürüttüklerini ifade ederken, “Kanser ilaçlarında 5 ilacı ödemeye aldık” dedi. Organ bağışına dair yeni düzenlemelerin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. “Doktorların e-imzası kopyalanarak Kırıkkale’de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı” iddialarına karşı iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Ayrıca, SMA ilaçlarının yerli üretimiyle ilgili klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını da duyurdu.