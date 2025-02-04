Kapalıçarşı’da 9 Milyar TL’lik Kara Para Operasyonu

KARA PARA OPERASYONU DETAYLARI

İstanbul merkezli gerçekleştirilen ve 12 ilde etkisini gösteren ‘kara para’ ve dolandırıcılık operasyonu kapsamında toplamda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kara parayı aklamak amacıyla Kapalıçarşı’da yer alan değerli madenler ile döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin altında 93 paravan şirket kurdukları belirlendi. Bu düzenek aracılığıyla 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında ise Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de bulunuyor.

SUÇUN YETKİLİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunu engellemeye yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı gerçekleştiren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla özellikle suç örgütleri tarafından yapılan nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini tespit etti. Bu yöntemle kara para aklandığı ve toplamda 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiği anlaşıldı. Polis, teknik ve fiziki takip yöntemlerinin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.