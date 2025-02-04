Kapalıçarşı’da Kara Para Operasyonu: 37 Gözaltı

OPERATION KARA PARA: 12 İLDE GÖZALTI

İstanbul merkezli gerçekleştirilen ‘kara para’ ve dolandırıcılık operasyonu kapsamında 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kara parayı aklamak amacıyla Kapalıçarşı’da yer alan değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin altında toplam 93 paravan şirket kurduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de bulunuyor.

ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA YASADIŞI PARA AKLANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket vasıtasıyla, özellikle suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri bankacılık sistemine dahil ettiğini ortaya çıkardı. Bu yöntemle “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın işleme alındığını kanıtlayan polis, teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirerek 37 şüpheliyi gözaltına aldı.