More
Gündem

Kapalıçarşı’da Kara Para Operasyonu: 37 Gözaltı

kapalicarsi-da-kara-para-operasyonu-37-gozalti

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar operasyonlarından elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine soktuğunu tespit ediyor.

KARA PARA AKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu süreçte, yapılan incelemeler sonucunda 9 milyar liralık yasa dışı paranın döngüye girdiği ve “kara para” aklandığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler ışığında, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis, teknik ve fiziki takiplerle birlikte kapsamlı bir çalışma gerçekleştirerek suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etti.

ÖNEMLİ

Manşet

Manchester City’den Ara Transferde Büyük Harcama!

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde kış transfer dönemi sona erdi, İngiliz takımları yine harcama da zirveye çıktı ve en pahalı 10 transferin 6'sını gerçekleştirdi.
Gündem

Camilla’nın Tahttaki Yeni Hayatı ve Keyfi

Meghan Markle, günümüzün en çok konuşulan Kraliyet gelini. Ancak 1990'larda bu unvanı, Kraliçe Camilla olarak bilinen Camilla Parker Bowles taşıyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.