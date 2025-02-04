Kapalıçarşı’da Kara Para Operasyonu: 37 Gözaltı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar operasyonlarından elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine soktuğunu tespit ediyor.

KARA PARA AKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu süreçte, yapılan incelemeler sonucunda 9 milyar liralık yasa dışı paranın döngüye girdiği ve “kara para” aklandığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler ışığında, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis, teknik ve fiziki takiplerle birlikte kapsamlı bir çalışma gerçekleştirerek suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etti.