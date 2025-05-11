Kapatılan Kripto Para Platformu: eXch

eXCH PLATFORMUNUN KAPATILMASI VE ELE GEÇİRİLEN VERİLER

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı, kara para aklamaya yönelik hiçbir önlem almayan ve kullanıcı tanıma prosedüründen muaf tutan “eXch” adlı kripto para takas platformunu nisan ayı sonunda kapatmış durumda. heise.de’de yayınlanan habere göre, bu operasyon kapsamında Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıklar ile sekiz terabaytı aşkın veri ele geçirildi. Bu verilerin toplam değeri yaklaşık 34 milyon avroya denk geliyor. Bu, BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma operasyonu olarak kayıtlara geçiyor.

KULLANICI GÜVENLİĞİ VE İŞLEYİŞİ

2014’ten bu yana hem normal internet hem de darknet üzerinden hizmet veren eXch, kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmadan farklı kripto paraları birbirine çevirmesine olanak tanıyordu. Yetkililer, platformda başlangıcından bu yana yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini; bu işlemlerin büyük bir kısmının suç gelirlerinin aklanması amacıyla yapıldığına dair şüpheler bulunduğunu belirtiyor. Şüpheli operatörler, kara para aklama amacıyla ticari ölçekte suç teşkil eden bir ticaret platformu işletmekle suçlanıyor.

EMNİYET güçlerinin müdahalesi

Platformun yöneticileri, daha önceki açıklamalarında 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durduracaklarını duyurmuştu; ancak emniyet güçleri kapanıştan önce harekete geçirerek tüm verileri güvence altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliğiyle sürdürülen soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin ise mahkeme kararı ile belirleneceği bildirildi. Ayrıca, kullanıcıların ve diğer takas hizmetlerinin de kriyo para aklama düzenlemelerine sıkı sıkıya uymaları ve benzer durumlar karşısında dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu.