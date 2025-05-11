Kapatılan Kripto Para Takas Platformu

KAPATILAN KRİPTO PARA TAKAS PLATFORMU

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ile Frankfurt Başsavcılığı, kara para aklamaya karşı tedbir almayan ve kullanıcılarını kimlik kontrolünden muaf tutan “eXch” adlı kripto para takas platformunu, nisan ayı sonunda kapattı. Heise.de’de yer alan habere göre, bu operasyon çerçevesinde Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıklar ile sekiz terabaytın üzerinde veri ele geçirildi. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 34 milyon avroyu buluyor. Söz konusu operasyon, BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma vakası olarak kaydedildi.

KULLANICI GÜVENLİĞİ RİSKE GİRDİ

2014 yılından bu yana hem normal internet hem de darknet üzerinden hizmet veren eXch, kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmadan farklı kripto paraları birbirine çevirmesine olanak sunuyordu. Yetkililer, platformda başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini; bu işlemlerin büyük kısmının suç gelirlerinin aklanması amacıyla gerçekleştirildiğine dair şüphelerin bulunduğunu açıkladı.

Şüpheli operatörlerin, ticari ölçekte kara para aklama ve internet üzerinden suç teşkil eden bir ticaret platformu işletmekle suçlandığı bildiriliyor. Platformun yöneticileri, daha önceki açıklamalarında 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durduracaklarını belirtmişti; ancak güvenlik güçleri, kapanmadan önce harekete geçirip tüm verileri güvence altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini; ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin ise mahkeme kararıyla belirleneceğini bildirdi.

KULLANICILARA UYARILAR YAPILDI

Öte yandan, kullanıcıların ve diğer takas hizmetlerinin benzer uygulamalara karşı dikkatli olmaları, kara para aklama düzenlemelerine sıkı sıkıya uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. Bu durum, siber suçların artış göstermesi ve kullanıcı güvenliğinin sağlanması açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.